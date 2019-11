Cagliari, Simeone: «Champions? Siamo quarti ma non vuol dire nulla…»

Cagliari, Simeone commenta la vittoria contro l’Atalanta: «Dobbiamo continuare così, siamo felici. Sulla Champions…»

L’attaccante del Cagliari, Giovanni Simeone, ha parlato ai microfoni di Dazn subito dopo il successo ottenuto in casa dell’Atalanta. Ecco le dichiarazioni:

«Abbiamo giocato molto bene. Dobbiamo continuare così: noi lottiamo su ogni pallone, ogni minuto di gioco. Sono felice per la squadra. La Champions? Siamo quarti ma ancora non vuol dire niente, solo che stiamo bene. Continuiamo a lottare come facciamo sempre. Io sono attaccante ma cerco sempre di aiutare la squadra, il fatto che non ci abbiano fatto gol fa parte del lavoro di tutti».