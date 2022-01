Cagliari Izzo, c’è il sì del difensore granata

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore Armando Izzo avrebbe accettato la proposta del Cagliari per il trasferimento in Sardegna

Cagliari Torino è l’asse più caldo di mercato in questi giorni. I sardi avrebbero ormai chiuso per Daniele Baselli, e potrebbero inserire anche Zallu nella trattativa come conguaglio ai granata.

Le operazioni non sarebbero finite qui, sembra che anche il difensore Armando Izzo abbia detto sì ai rossoblù e sarebbe pronto a trasferirsi in Sardegna. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.