Cagliari, ufficiale Baselli: «Pronto e carico per la nuova avventura»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Cagliari attraverso un comunicato ufficiale comunica l’acquisto delle prestazioni sportive di Daniele Baselli

Daniele Baselli è un nuovo giocatore del Cagliari. Il comunicato ufficiale del club rossoblù.

«Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di Daniele Baselli, che arriva in rossoblù dal Torino a titolo definitivo.

Nato a Manerbio il 12 marzo 1992, sin da giovanissimo entra a far parte del settore giovanile dell’Atalanta. Nell’estate del 2011 si trasferisce in compartecipazione al Cittadella, con cui debutta in Serie B il 17 agosto 2011. Le sue ottime prestazioni in cadetteria (50 presenze e 1 gol) convincono l’Atalanta a riscattarlo dopo due stagioni: esordisce in massima serie il 1° settembre 2013, subentrando dalla panchina nel match vinto 2-0 dai bergamaschi contro il Torino. Proprio al Torino viene ceduto nel luglio del 2015.

Sotto le Alpi diventa un punto fermo del centrocampo granata, segnando 18 volte in campionato nelle prime quattro stagioni e arrivando a indossare la fascia di capitano. Un ruolino di marcia che gli vale la convocazione in nazionale maggiore il 19 maggio 2018, con esordio il 4 giugno successivo nell’amichevole contro l’Olanda. Lascia il Torino dopo 7 stagioni ».

Il centrocampista rossoblù ha rilasciato anche le prime parole:

«Sono molto carico per questa nuova avventura. Conosco molto bene Mazzarri ma ancora non ho sentito nessuno. Avremo presto modo di parlare. Il Cagliari sta reagendo bene e credo ci siano i presupposti per centrare il risultato che tutti vogliamo. Sto bene fisicamente e sono pronto a mettermi in gioco».

CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24