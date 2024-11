Cagliari Verona, Zappa: «Montipò ha fatto una bella parata»

L’esterno dei sardi ha commentato brevemente il primo tempo della sfida contro il Verona, ancora ferma sullo 0-0

Come ci si poteva aspettare, il primo tempo della gara tra Cagliari Verona è molto teso e giocata principalmente sul fattore agonistico. Poche emozioni, se non fosse per il colpo di testa di Zappa parato da Montipò. Proprio l’esterno dei Casteddu ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima dell’inizio della ripresa.

ZAPPA – «Ho avuto una buona occasione, ma il portiere ha fatto una bella parata. Sappiamo che il secondo tempo sarà difficile, sono due squadre che vogliono vincere e non possiamo mai permetterci di abbassare la concentrazione. La vittoria sarà determinata dagli episodi»