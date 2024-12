Torino, Cairo ricorda Mihajlovic: il messaggio del presidente granata per l’ex allenatore

Urbano Cairo ha ricordato Sinisa Mihajlovic, il messaggio del patron del Torino all’indomani del ricordo della scomparsa dell’ex allenatore granata

Quella del 16 dicembre non è stata una giornata come tutte le altre per la Serie A e il calcio italiano più in generale. Lunedì è infatti coinciso con l’anniversario della triste scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Amato e indimenticato ex giocatore prima e allenatore poi, indiscusso protagonista per quasi un trentennio nel nostro campionato, che ci lasciava proprio due anni or sono ai margini di una dura lotta contro la leucemia.

Tra le numerose personalità legate al mondo del pallone che hanno voluto rendere omaggio alla ricorrenza, troviamo anche Urbano Cairo. Il presidente del Torino ha avuto modo di incrociare la propria rotta con quella del talento serbo a cavallo tra il 2016 e il 2018, quando Mihajlovic brandì le redini della panchina del club granata. Bene, in occasione dei Gazzetta Sports Awards – evento tenutosi ieri sera in quel di Genova – l’editore alessandrino ha espresso alcune considerazioni sul suo ex allenatore. Il commento dell’imprenditore riportato nell’edizione de La Gazzetta dello Sport stamane in edicola:

URBANO CAIRO RICORDA SINISA MIHAJLOVIC – «Ricordo con grande affetto e nostalgia Mihajlovic. Eravamo amici, ci vedevamo e ci sentivamo. Ha allenato il Torino e ha fatto un libro con noi. È stato un grande personaggio al quale ero legato da un bellissimo rapporto».