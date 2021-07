Cairo: «Rinnovo Belotti? Gli abbiamo fatto un'offerta molto importante. Su Pjaca...»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato dopo l’amichevole a Bressanone contro l’Al Fateh. Le sue parole

RINNOVO BELOTTI – «A lui è stata fatta una offerta di rinnovo molto importante per quelle che sono le nostre possibilità. Se lui non accettasse ne prenderemmo atto. Dopodiché aspettiamo, non mi piace fare le trattative sui giornali. Vediamo cosa succede, abbiamo un mese davanti per chiudere o fare altre cose. Se qualcuno lo ha chiesto? Secondo me è meglio non parlare di questo, è evidente che il giocatore possa piacere; non è una novità che ci siano squadre interessate».

RIAPERTURA STADI – «E’ fondamentale riaprire in sicurezza. Non solo per motivi economici ma anche perché è fondamentale avere i tifosi per noi come per altri, ma non è un caso se i nostri sono definiti il dodicesimo uomo».

MERCATO – «Più o meno sapete che stiamo guardando per un trequartista. Poi vediamo, dipende anche se esce qualcuno. Numericamente i giocatori ci sono, forse anche troppi. Se esce qualcuno magari può entrare qualcun altro. Pjaca? Chissà. Vagnati oggi non era qui perchè sta seguendo un discorso, quindi vedremo cosa succederà nelle prossime ore».