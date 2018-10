Cairo ci riprova: «Var chiamata dai capitani»

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha modificato la sua proposta. Non più Var a chiamata dagli allenatori ma dai capitani

Urbano Cairo non demorde e rilancia. Il Torino continua ad avere un rapporto controverso con il Var e le proteste sono state tante anche dopo il match contro la Fiorentina, terminato sull’1-1. Walter Mazzarri è stato espulso per proteste, il Toro ha recriminato per l’allontanamento del proprio tecnico che, diffidato, non sarà in panchina nel prossimo turno di campionato contro la Sampdoria, ma anche per un contatto tra Biraghi e Belotti. Il numero uno del Toro, intervenuto a Sky Calcio Club ha modificato la sua proposta iniziale chiedendo il Var a chiamata: «Il Var va usato di più e chiedo che non sia più l’allenatore a poterla richiedere, come avevo pensato, ma il capitano che è in campo vicino all’azione e ha una visione corretta di quello che è accaduto. Una chiamata a partita o a tempo del capitano può migliorare le cose».

Ancora Cairo: «Abbiamo in Italia degli arbitri molto bravi, credo che sia giusto avere rispetto, ma adesso è importante cercare di abbassare i toni. Spero che le cose vadano meglio, nel senso di avere dei giudizi equi, che è quello che io chiedo. Io non chiedo nessun tipo di vantaggio: semplicemente equità». Il presidente del Torino ha poi parlato dell’andamento della stagione: «Quest’anno abbiamo allestito una buona squadra investendo parecchio. Alla fine del campionato, saremo meno virtuosi degli altri anni perché gli investimenti fatti comporteranno delle perdite. Però ci tenevo a fare il massimo possibile. Ho preso il Toro spinto da passione per il calcio e il Toro. Mi sembra che in questi anni abbiamo cambiato la storia recente del club che non ha più difficoltà economiche, da un punto di vista sportivo non fa più avanti e indietro tra A e B».