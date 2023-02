CALCIO SOCIAL – La delusione dell’Inter dopo il ko a Bologna

Un anno dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna, i nerazzurri ancora ko al Dall’Ara: la reazione dei tifosi, tra delusione e rabbia

L’Inter, dopo il ko dell’anno scorso che costò lo scudetto ai nerazzuri, affonda di nuovo a Bologna. Una sconfitta accolta tra la frustrazione e la delusione dei tifosi. Tanti al banco degli imputati, dalla dirigenza all’allenatore, fino ai giocatori in campo.

Vittoria meritatissima del #Bologna, squadra che ha identità, geometrie, cuore, tutto. #ThiagoMotta davvero bravo.#Inter, due cose:



– Sette sconfitte in campionato sono inaccettabili.

– Il non saper mai (mai!) reagire al vantaggio degli avversari, anche di più.#BolognaInter — Fabrizio Biasin (@FBiasin) February 26, 2023

L’#Inter affonda a #Bologna. Il #Napoli ora è a ➕1️⃣8️⃣ dalla seconda (o dalle seconde se #Milan e #Roma dovessero vincere). Mai vista una cosa del genere alla 24esima giornata 🇮🇹 #SerieA pic.twitter.com/IQuRCNICZg — Antonello Perillo (@anperillo) February 26, 2023

La stessa partita ripetuta in loop. Una costante che sta diventando pesante e oggettivamente inaccettabile. Troppe sconfitte, troppi pochi punti: va bene che il Napoli sta giocando un campionato a parte, ma non si può fare così male in Serie A.#IMInter #BolognaInter — Nunzio Corrasco (@ncorrasco) February 26, 2023

L'#Inter avrebbe potuto anche pareggiare ma in trasferta dà inizio stagione gioca sempre male, ottiene pochissimo e gioca in modo lento e prevedibile.

Inzaghi ha la fissa degli ammoniti.



Dopo il gol nemmeno una reazione.



PS:Il ritorno in #UCL è in trasferta…#BolognaInter — Lapo De Carlo (@LapoDeCarlo1) February 26, 2023

Una proprietà mediocre

Una dirigenza mediocre

Una squadra mediocre

Un allenatore mediocre=

Risultati mediocri@Inter #BolognaInter #amala — Angelo Ammaturo (@aammaturo) February 26, 2023

Brutti, sporchi e poco cattivi. Letteralmente svuotati, a livello fisico e nervoso, dall'impegno in Champions. Non meritiamo un campionato così mediocre, gli uomini per fare meglio ci sarebbero. Serve una sveglia generale, almeno per blindare la zona UCL#amala🖤💙#BolognaInter — PeppinInter 🖤💙 (@PeppinInter) February 26, 2023

