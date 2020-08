Calciomercato Atalanta, arriva l’offerta per Miranchuk: i nerazzurri mettono sul piatto 15 milioni di euro, il vice Ilicic si avvicina

L’Atalanta si muove sul mercato. Anzi, i nerazzurri hanno già avanzato la prima offerta per Aleksey Miranchuk, trequartista della Lokomotiv Mosca da settimane nell’orbita dei bergamaschi.

I nerazzurri non vogliono spendere di più, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il giocatore, infatti, andrà in scadenza tra un anno e il club non è disposto ad alzare l’offerta: il vice Ilicic, salvo complicazioni, si sta avvicinando.