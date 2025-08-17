Calciomercato Atalanta: confermata la pista Zalewski, legame con Lookman? La posizione dell’Inter in merito all’uscita dell’esterno

Il calciomercato tra Inter e Atalanta si muove su binari paralleli ma distinti. Mentre la trattativa per il trasferimento di Ademola Lookman a Milano resta in una fase di stallo, si apre un nuovo, interessante scenario di mercato che vede protagonista il terzino nerazzurro Nicola Zalewski. Trovano infatti conferma le indiscrezioni delle ultime ore: l’Atalanta ha effettuato un sondaggio concreto per il laterale polacco.

La dirigenza bergamasca è alla ricerca attiva di un rinforzo per le proprie corsie esterne e ha individuato nell’ex giocatore della Roma il profilo ideale per aggiungere qualità e dinamismo alla squadra. L’aspetto più significativo è che, da parte sua, l’Inter ha dato un’apertura alla trattativa. La squadra guidata da Cristian Chivu non considera Zalewski incedibile e si è detta disposta a sedersi al tavolo per discutere i termini di una sua possibile partenza, rendendo la pista percorribile e concreta.

È fondamentale, però, sottolineare un punto chiave di questa operazione: la situazione di Zalewski è completamente slegata dalla vicenda legata ad Ademola Lookman. Non si tratta, quindi, di una possibile contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche per l’attaccante.

La trattativa per Lookman, infatti, rimane bloccata. Le valutazioni dei due club sono ancora troppo distanti e, ad oggi, il dialogo per portare il nigeriano dall’Atalanta all’Inter non è ripartito. Di conseguenza, mentre il fronte Lookman è freddo, si scalda inaspettatamente quello per Zalewski. L’Atalanta esplora una nuova opportunità per la sua difesa, e l’Inter apre alla cessione di un suo giocatore, in due negoziati che, pur coinvolgendo gli stessi interlocutori, viaggiano su strade completamente indipendenti.