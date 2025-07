Calciomercato Atlético Madrid: Hancko è ufficialmente un nuovo giocatore dei Colchoneros. I dettagli

Calciomercato Atlético Madrid: Hancko è ufficialmente un nuovo giocatore dei Colchoneros. Tutti i dettagli dell’operazione

Dopo settimane di trattative e colpi di scena, Dávid Hancko ha finalmente voltato pagina: lascia l’Olanda e il Feyenoord per iniziare una nuova avventura con l’Atlético Madrid. Il centrale slovacco, classe 1997, è stato protagonista di un’operazione fulminea che si è conclusa in poche ore dopo l’interesse manifestato dal club spagnolo. Il difensore era finito nel mirino in passato anche della Juventus, che però non ha mai chiuso per lui.

L’Atlético ha pubblicato nel pomeriggio la nota ufficiale con cui annuncia l’ingaggio del difensore. Hancko ha superato le visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas – Invictum dell’Ospedale Universitario Madrid Arturo Soria, dopodiché ha firmato il contratto quinquennale con l’amministratore delegato Miguel Ángel Gil. Il giocatore si è dunque legato ai Colchoneros fino al 2030.

Originario di Prievidza, Hancko è alto 1,88 metri e porta con sé un’esperienza internazionale di rilievo. Con la nazionale slovacca ha disputato 52 partite ufficiali, comprese quattro gare all’ultimo Campionato Europeo, dove la Slovacchia ha raggiunto gli ottavi di finale. Con il trasferimento a Madrid, Hancko diventa il primo giocatore slovacco della storia dell’Atlético, un dato che impreziosisce ulteriormente il suo arrivo.

Il difensore è atteso immediatamente al ritiro precampionato della squadra, in programma a Los Ángeles de San Rafael, dove inizierà a integrarsi con il gruppo guidato da Diego Simeone. La sua capacità di giocare sia come centrale che come esterno sinistro lo rende una pedina versatile per la retroguardia rojiblanca.

Con l’ingaggio di Hancko, l’Atlético Madrid aggiunge forza fisica, esperienza internazionale e duttilità al proprio reparto difensivo, confermando l’ambizione di competere ai massimi livelli sia in Liga che in campo europeo.

🙌 Benvenuto Dávid, Madrid ti aspetta!