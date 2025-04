Calciomercato Barcellona, si cerca il vice-Koundé: occhi puntati su un terzino della Serie A, ma c’è concorrenza

Tra i punti primari del calciomercato del Barcellona c’è quello di trovare il sostituto di Jules Koundé che possa farlo rifiatare durante l’arco della prossima stagione. Nelle ultime settimane, riporta AS, il direttore sportivo del club Deco ha già incontrato diversi rappresentanti e tra i vari profili monitorati, due sono i nomi che piacciono ai blaugrana: Dodo della Fiorentina e Andrei Ratiu del Rayo Vallecano.

Protagonista della squadra di Palladino, il terzino della Fiorentina, non ha avviato le trattative per il rinnovo di contratto – che scade nel 2027 – e questa situazione ha attirato diversi club, con la Fiorentina che per venderlo chiede almeno 25 milioni di euro. Il Barcellona, secondo il quotidiano, è in vantaggio, ma non mancano altre pretendenti come il Tottenham , l’Atletico Madrid, il Milan e Juventus.

Non è da escludere, l’alternativa, Ratiu del Rayo Vallecano, che ha una clausola rescissoria da 25 milioni ma che potrebbe partire per una cifra inferiore.