Bernd Leno Napoli, continua il pressing della dirigenza partenopea per l’estremo difensore del Bayer Leverkusen: le Aspirine chiedono 23 milioni di euro per il suo cartellino

Giorno di lavoro serrato per il Napoli sul mercato. La fumata bianca per Simone Verdi è sempre più vicina ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per l’acquisto di un estremo difensore per il dopo Pepe Reina, che passerà al Milan. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Bernd Leno resta in pole. Il ventiseienne è la prima scelta degli azzurri ma bisognerà convincere il Bayer Leverkusen che continua a chiedere 23 milioni di euro per cederlo.

La pista è calda anche se la trattativa con le Aspirine non è delle più semplici. Tra domanda ed offerta c’è una forbice di circa tre milioni di euro e filtra ottimismo da casa Napoli, con Carlo Ancelotti che aspetta il suo nuovo portiere. Leno non è comunque l’unico estremo difensore sul taccuino del diesse Cristiano Giuntoli: occhi sull’ucraino Andrij Lunin, giovane dello Zorja che piace anche a Juventus e Inter, e su Alphonse Areola, che potrebbe lasciare il Psg in caso di arrivo di Gigi Buffon. Non perso di vista anche Salvatore Sirigu del Torino.