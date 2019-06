Calciomercato Bologna, i rossoblù piombano su Kouamè

Calciomercato Bologna, si lavora per l’attacco. I rossoblù avrebbero avanzato i contatti col Genoa per Kouamè, attaccante classe ’97

Si aggiunge un’altra pretendente alla corsa per Kouamè. Come riferito da Gianluca Di Marzio, il Bologna starebbe trattando col Genoa per l’attaccante classe 1997. Tra i nomi più in voga in questo inizio di mercato, adesso è finito nel mirino dei rossoblù.

Si lavora, quindi, per dare un rinforzo offensivo a Sinisa Mihajlovic, che ha il desiderio di costruire una squadra subito pronta per lottare per la salvezza.