Calciomercato Bologna, piace Seb. Esposito: può essere il vice Arnautovic

Calciomercato Bologna: i rossoblù seguono con attenzione Sebastiano Esposito come vice Arnautovic

Il Bologna è a caccia di un vice Arnautovic, dopo le difficoltà avute nell’ultima stagione proprio in quel ruolo, e il responsabile dell’area tecnica Sartori e il neo d.s. Di Vaio sono pronti a mettersi a lavoro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista dei rossoblù sarebbe quello di Sebastiano Esposito che ha vissuto un’ottima stagione in prestito al Basilea dall’Inter. Il ragazzo, dopo Spal e Venezia, vorrebbe tornare in Italia per poter dire finalmente la sua in Serie A. Il Bologna fa sul serio, ma sul giovane Under 21 ci sarebbe anche l’Empoli.