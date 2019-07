Calciomercato Brescia: si pensa a Josè Mauri per il centrocampo

Il Brescia guarda dall’elenco degli svincolati per rinforzare il centrocampo: interessa l’ex Milan Josè Mauri

Il Brescia vuole rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e come riporta il Corriere dello Sport, starebbe guardando con interesse alla lista degli svincolati per regalare a Corini un rinforzo.

L’ultimo nome è quello di Josè Mauri. Il centrocampista si è svincolato dal Milan lo scorso 30 giugno e le Rondinelle proveranno a convincerlo a firmare nel corso dei prossimi giorni.