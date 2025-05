Calciomercato Cagliari, diverse squadre hanno messo gli occhi su un difensore di Nicola! La situazione

Calciomercato Cagliari, dopo una buonissima stagione con i rossoblù un giocatore ha attirato l’attenzione di alcune squadre: ecco cosa sta succedendo

L’edizione odierna del quotidiano La Nuova Sardegna ha aggiornato su un tema relativo al calciomercato del Cagliari! Infatti l’ex laterale della Sampdoria Tommaso Augello è finito sul taccuino di diversi direttori sportivi di alcune squadre italiane: il tutto anche grazie ai 7 assist forniti alla causa dei rossoblù. Il giocatore classe 94′ è arrivato ad un punto cruciale della sua carriera e ad oggi non ha ancora rinnovato il contratto che lo lega alla società del presidente Tommaso Giulini.

Non sono ancora arrivate delle notizie confortanti che vadano in questa direzione per quanto concerne il trentunenne milanese. Il suo futuro sarà ancora nell’isola? Arriverà un prolungamento dopo l’ottima stagione vissuta con il Cagliari? Ad ora tutti questi interrogativi restano senza risposta; seguiranno aggiornamenti sulla situazione di Augello in vista della prossima stagione della formazione isolana!