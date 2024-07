Calciomercato Cagliari, TRATTATIVA per Gaetano. Ecco le ultime sul giocatore del Napoli

Calciomercato Cagliari, passi in avanti nella trattativa per il trequartista classe 2000 di proprietà del Napoli Gaetaneo. Ecco le ultime

Arrivano degli incoraggianti aggiornamenti relativi a Gianluca Gaetano, per il quale stravede tanto il d.s. Nereo Bonato quanto la tifoseria isolana. L’intenzione del Cagliari è quella di riportarlo in Sardegna dopo i sei mesi eccellenti trascorsi sotto la guida di Claudio Ranieri.

Secondo quanto riportato da SkySport ha segnalato che ci sono stati dei passi in avanti nella trattativa per il trequartista. I rossoblù sarebbero in chiusura per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore di proprietà del Napoli. Vi aggiorneremo circa le evoluzioni della situazione in merito al calciatore classe 2000 di Cimitile.