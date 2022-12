Calciomercato Cagliari, si punta al prestito di Demba Seck

Calciomercato Cagliari, in attesa di Ranieri si lavora sulle entrate: piace Demba Seck del Torino e potrebbe arrivare in prestito

Il Cagliari inizia a guardare anche al mercato di gennaio, in attesa di ufficializzare il nuovo allenatore con Claudio Ranieri in pole per sostituire l’esonerato Liverani.

Come riporta Tuttosport il club rossoblù avrebbe richiesto Demba Seck al Torino. Trequartista senegalese classe 2001 di ottime prospettive ma che in questa stagione è stato poco utilizzato da Juric. Il ds del Toro Vagnati pensa di poterlo cedere in prestito.