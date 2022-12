Calciomercato Chelsea, dal Molde in arrivo David Datro Fofana: affare da 12 milioni in chiusura. Visite mediche concluse

Il Chelsea è pronto a chiudere per David Datro Fofana. Attaccante classe 2002 del Molde, secondo Fabrizio Romano, l’affare sarebbe in chiusura per 12 milioni.

Affare in dirittura d’arrivo, con anche le visite mediche con i blues, che si sarebbero già concluse.