Calciomercato Como, è fatta per il COLPO EUROPEO: completato l’affare, approderà in SERIE A

Il Como mette al sicuro un altro colpo di mercato in vista della stagione di Serie A. Ecco chi arriverà in Lombardia

Il Como è pronto a presentare un nuovo arrivo. Infatti, è stato completato positivamente l’affare Alberto Moreno. Il calciatore spagnolo, finito tra gli svincolati dal 30 giugno, si trasferirà in Serie A.

Come se non bastasse, il Como è già al lavoro per un altro acquisto: sono in corso i negoziati per Rodri Sánchez dal Real Betis, secondo Fabrizio Romano.