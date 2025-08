Calciomercato Cremonese, Bondo arriverà in prestito? Ecco la risposta definitiva - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: Warren Bondo vicino al prestito dal Milan. La situazione

Il calciomercato Cremonese entra nel vivo con una trattativa che potrebbe portare in grigiorosso un giovane talento dal grande potenziale. Si tratta di Warren Bondo, centrocampista classe 2003 attualmente in forza al Milan, ma reduce da un passaggio al club rossonero nella sessione invernale, quando fu acquistato dal Monza per circa 10 milioni di euro.

Dopo un inizio di mercato caratterizzato da qualche esitazione, Bondo sembra ora più aperto all’idea di trasferirsi in prestito alla Cremonese per la stagione 2025-2026. Secondo quanto riportato da Milannews.it, il centrocampista avrebbe recentemente rivalutato la proposta del club lombardo, spinto dal desiderio di trovare maggiore continuità in campo e ritagliarsi un ruolo importante in un progetto tecnico capace di valorizzarlo.

Nel quadro del calciomercato Cremonese, l’interesse per Bondo rappresenta un chiaro segnale della volontà della società di rafforzare la mediana con un profilo giovane, dinamico e già abituato al ritmo della Serie A. L’allenatore Davide Nicola avrebbe dato il suo pieno benestare all’operazione, vedendo nel francese un potenziale titolare per il centrocampo grigiorosso.

La formula dell’accordo tra Milan e Cremonese dovrebbe essere quella del prestito secco, senza opzione di riscatto. Una scelta che conferma quanto i rossoneri continuino a credere nelle qualità di Bondo, pur ritenendo necessario un percorso intermedio per completarne la maturazione calcistica.

Il vero nodo era la volontà del giocatore, inizialmente poco propenso a lasciare Milanello. Tuttavia, la prospettiva di giocare con maggiore regolarità e tornare a Milano con un bagaglio tecnico e tattico più ricco ha fatto breccia. Ora il trasferimento sembra più vicino che mai.

Il calciomercato Cremonese potrebbe quindi registrare un colpo importante già nei prossimi giorni. L’accordo è praticamente definito e l’ok definitivo del calciatore potrebbe arrivare entro la settimana. La Cremonese è pronta ad accogliere Warren Bondo in tempo per gli ultimi giorni di preparazione pre-campionato, dando così il via a una nuova tappa della sua crescita professionale.

Un’operazione che rappresenterebbe un innesto di qualità e prospettiva per una Cremonese ambiziosa e sempre più attenta ai giovani talenti nel panorama italiano.