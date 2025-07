Calciomercato Cremonese, pronto un grande obiettivo per l'attacco grigiorosso. Ecco le novità - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: obiettivo Cheddira per rinforzare l’attacco. La situazione attuale

Il Calciomercato Cremonese entra in una fase decisiva, con il club grigiorosso che, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Alberto Grassi a centrocampo, sposta ora l’attenzione sul reparto offensivo. L’obiettivo prioritario è Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli, rientrato in Italia dopo un’annata non troppo brillante all’Espanyol.

Come riportato da Tuttosport, la Cremonese ha avviato contatti concreti con il Napoli per cercare di chiudere in tempi brevi l’operazione. Il classe 1998, reduce da una stagione con 25 presenze e un solo gol in Spagna, resta un profilo interessante per un club come quello lombardo, che vuole rilanciarlo in un contesto tattico più favorevole.

Il tecnico Davide Nicola è alla ricerca di un attaccante fisico, in grado di attaccare la profondità e partecipare alla manovra. Caratteristiche che Cheddira ha già dimostrato di possedere, soprattutto nella sua esperienza al Bari, in Serie B. Proprio per questo motivo, il giocatore è stato individuato come primo nome per completare il reparto avanzato.

La formula del trasferimento, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Il Napoli, infatti, non sembra intenzionato a trattenere il marocchino, ma preferisce monitorarne i progressi per valutarne una possibile valorizzazione futura o un’eventuale cessione definitiva.

Il Calciomercato Cremonese si sta dunque muovendo con decisione per consegnare a Nicola una rosa completa già in vista del ritiro estivo. La dirigenza grigiorossa vuole evitare ritardi nella costruzione della squadra e punta ad avere i tasselli principali già a disposizione nelle prime settimane di preparazione.

Con l’acquisto di Grassi, il centrocampo è stato rinforzato con esperienza e qualità. Ora l’attenzione si sposta sull’attacco, dove serve maggiore incisività. Cheddira rappresenta una scommessa interessante, con margini di crescita ancora importanti, soprattutto se inserito in un sistema di gioco che ne valorizzi le caratteristiche.

Il Calciomercato Cremonese è ancora aperto e pronto a riservare altre sorprese, ma il messaggio del club è chiaro: costruire una squadra solida, funzionale e pronta a competere fin da subito. E l’arrivo di un attaccante come Cheddira sarebbe un tassello fondamentale in questo processo.