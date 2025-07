Calciomercato Cremonese, contatti intensi per portare Colpani. Le novità sui grigiorossi - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: contatti per Colpani, si lavora col Monza per il trequartista

Il Calciomercato Cremonese si arricchisce di un nome che ha fatto discutere e che potrebbe rappresentare un colpo di grande rilievo per la Serie A: Andrea Colpani. Nonostante la trattativa possa sembrare ai limiti del fantamercato, Gianluca Di Marzio ha confermato che il club grigiorosso ha avviato i contatti ufficiali con il Monza per provare a portare il talentuoso trequartista in riva al Po.

Classe 1999, Colpani è reduce da una stagione complicata. Dopo il prestito alla Fiorentina, dove ha faticato a trovare spazio e continuità, è rientrato a Monza, ma ha voglia di rilancio e minuti da protagonista. Proprio questo spirito potrebbe convincerlo ad accettare una nuova sfida, magari in Serie A, dove la Cremonese punta a tornare subito nella massima serie sotto la guida di Mister Bianco.

Secondo quanto riportato, il Monza sarebbe disposto a cedere il giocatore, ma solo a titolo definitivo, fissando il prezzo tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Una cifra importante per un club cadetto, ma che la Cremonese sta valutando seriamente, magari con l’inserimento di contropartite tecniche o formule creative.

Nel frattempo, su Colpani non c’è solo il pressing del club grigiorosso: anche il Torino avrebbe mostrato interesse, proponendo però un prestito con obbligo di riscatto, formula non gradita al Monza. Inoltre, nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile approdo in Spagna, al Valencia, ma al momento la pista iberica sembra essersi raffreddata.

Il profilo di Colpani è molto apprezzato dalla dirigenza della Cremonese: un centrocampista offensivo in grado di giocare sia come trequartista che come mezzala, dotato di visione di gioco, inserimento e buona confidenza con il gol. Nei due anni di Serie A con il Monza ha infatti messo a segno 12 reti, dimostrando qualità da categoria superiore.

Il Calciomercato Cremonese è quindi in piena attività, con l’ambizione di allestire una squadra competitiva per l’immediata risalita. L’eventuale arrivo di Colpani rappresenterebbe un segnale forte, non solo sul piano tecnico ma anche su quello delle ambizioni societarie.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi decisivi: i grigiorossi restano alla finestra, pronti a sferrare l’affondo.