Calciomercato Cremonese, cosa fare visto l'affare Gollini saltato? Ecco le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: sfuma Gollini, ora si punta su Audero. La situazione attuale

Il calciomercato Cremonese entra in una fase cruciale, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di portiere. Dopo giorni di trattative intense, è definitivamente sfumato l’arrivo di Pierluigi Gollini dalla Roma. Sembrava tutto fatto, con i termini dell’accordo già definiti e le visite mediche in programma, ma la trattativa si è improvvisamente arenata. Alla base della rottura non ci sarebbero soltanto questioni economiche, ma anche valutazioni tecniche e strategiche da parte della società grigiorossa, che ha deciso di virare su altri profili.

Ora, secondo TMW, nel mirino della Cremonese è finito Emil Audero, portiere attualmente di proprietà del Como. Il giocatore, reduce da un’esperienza poco esaltante e alla ricerca di continuità, potrebbe essere l’uomo giusto per difendere i pali della squadra di Stroppa nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa è già stata avviata e i contatti tra i due club sono frequenti. La dirigenza grigiorossa vuole chiudere in tempi brevi, consapevole dell’importanza del ruolo e della necessità di definire quanto prima la rosa.

L’arrivo di Audero aprirebbe automaticamente le porte alla cessione di Andrea Fulignati, protagonista della promozione dalla Serie B nella scorsa stagione. Per il portiere classe ’94 si prospetta un futuro all’Empoli, che lo accoglierebbe con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato, legato al ritorno in Serie A della formazione toscana. Una soluzione che accontenterebbe tutte le parti coinvolte e garantirebbe continuità di crescita a entrambi i portieri.

Il calciomercato Cremonese si sta quindi muovendo su binari pragmatici. Dopo la delusione per il mancato arrivo di Gollini, la società non ha perso tempo ed è ripartita subito con decisione, dimostrando di avere un piano B pronto. Audero rappresenta un’opzione affidabile e con esperienza sia in Serie A che in Serie B, e potrebbe essere l’uomo giusto per dare sicurezza al reparto arretrato.

Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi decisivi: la Cremonese vuole chiudere rapidamente l’operazione per concentrarsi poi su altri rinforzi. Il calciomercato Cremonese resta caldo e in pieno fermento, con la porta al centro del progetto.