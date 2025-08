Calciomercato Cremonese, per la difesa ancora si proverà a comprare Djidji. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: Djidji nel mirino per rinforzare la difesa, trattativa in corso

Il calciomercato Cremonese entra nel vivo, e tra le priorità del club grigiorosso c’è il rafforzamento del reparto difensivo in vista della prossima stagione di Serie A. In quest’ottica, la società sta puntando con decisione su Koffi Djidji, difensore centrale franco-ivoriano, attualmente svincolato dopo l’esperienza con il Torino.

Nato nel 1992, Djidji ha collezionato 112 presenze in Serie A con la maglia granata, dimostrando nel corso degli anni affidabilità e solidità. Dopo un periodo complicato per via di alcuni problemi fisici, il giocatore sembra aver ritrovato la forma giusta ed è pronto a rimettersi in gioco. Il suo profilo rientra perfettamente nella strategia delineata dal calciomercato Cremonese: inserire in rosa giocatori esperti, capaci di fare da guida ai più giovani e di affrontare al meglio un campionato lungo e impegnativo come quello cadetto.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da TuttoMercatoWeb, il difensore ha ricevuto negli scorsi mesi anche offerte dall’estero, in particolare dalla MLS (Seattle Sounders e Colorado Rapids) e da alcuni club europei come Osijek (Croazia) e Yverdon (Svizzera). Nessuna delle trattative si è concretizzata, lasciando il giocatore libero di valutare nuove proposte.

Il calciomercato Cremonese si sta quindi muovendo rapidamente per anticipare la concorrenza, che non manca nemmeno in Italia. Almeno due squadre di Serie B stanno monitorando con attenzione la situazione di Djidji, pronte a inserirsi se i grigiorossi dovessero rallentare.

La società lombarda, invece, vuole chiudere il prima possibile. L’idea è quella di garantire a mister Stroppa un difensore già pronto, con esperienza nel campionato italiano e in grado di offrire immediatamente un contributo concreto alla causa.

Il calciomercato Cremonese sta seguendo una linea ben definita, fatta di equilibrio tra giovani promesse e pedine d’esperienza. L’eventuale arrivo di Djidji rappresenterebbe un tassello importante per la difesa, ma anche un segnale di ambizione da parte della società, che punta con decisione alla promozione.

La trattativa è in fase avanzata e nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi decisivi.