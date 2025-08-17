Calciomercato Cremonese, obiettivo potenziare la squadra! Nel mirino due grandi giovani - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: nel mirino due giovani talenti del Napoli per rinforzare l’attacco

Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva per affrontare al meglio il ritorno in Serie A. Tra le priorità della dirigenza grigiorossa c’è il rafforzamento del reparto offensivo, e in quest’ottica si continua a monitorare con grande attenzione due giovani prospetti di proprietà del Napoli: Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino, entrambi classe 2003.

Il primo nome è quello di Antonio Vergara, fantasista che si è messo in luce nella scorsa stagione con la maglia della Reggiana in Serie B. Capace di agire sia da trequartista che da seconda punta, Vergara ha mostrato ottime qualità tecniche, visione di gioco e un’ottima intelligenza tattica. Il suo profilo è particolarmente apprezzato dalla Cremonese, che vede in lui un talento futuribile ma già pronto per un salto di qualità. Il calciomercato della Cremonese guarda infatti a giocatori in grado di crescere gradualmente sotto la guida di un tecnico esperto come Davide Nicola.

Secondo quanto riportato da Cremonasport, resta forte anche l’interesse per Giuseppe Ambrosino, altro talento del vivaio partenopeo. Attaccante duttile, Ambrosino è stato impiegato nell’ultima stagione al Frosinone in diversi ruoli offensivi, agendo anche come esterno. La sua capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco e la sua visione di gioco lo rendono una pedina interessante per un reparto offensivo che ha bisogno di qualità e imprevedibilità.

Entrambi i giocatori si inserirebbero perfettamente nella strategia del calciomercato Cremonese, che punta a mescolare giovani di prospettiva con elementi di maggiore esperienza, per garantire equilibrio e profondità in rosa. L’obiettivo è fornire a Nicola soluzioni offensive variegate, capaci di adattarsi a diversi moduli e situazioni tattiche.

Il dialogo con il Napoli resta aperto: non si esclude che le due operazioni possano essere impostate con la formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte. Il Calciomercato della Cremonese continua dunque a muoversi con intelligenza, puntando su profili giovani, tecnici e con margini di crescita, in linea con la visione a lungo termine del club.