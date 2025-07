Calciomercato Cremonese: è fatta per Gollini. La formula dell’operazione che porterà l’estremo difensore nella squadra neopromossa

La Cremonese, neopromossa in Serie A, piazza un colpo di grande esperienza tra i pali. Come riferito da Sky Sport, è tutto fatto per l’arrivo di Pierluigi Gollini dalla Roma. L’operazione è ormai ai dettagli finali: il portiere è in viaggio in queste ore per raggiungere la Lombardia, dove lo attendono le visite mediche e la firma sul contratto che darà il via alla sua nuova avventura in maglia grigiorossa.

I dettagli dell’operazione: prestito secco dalla Roma

L’estremo difensore classe 1995 si trasferisce alla Cremonese con la formula del prestito secco, rimanendo quindi legato al club neopromosso fino al 30 giugno 2026. Gollini arriva dalla Roma, dove ha trascorso la seconda parte della scorsa stagione dopo aver iniziato l’anno con la maglia del Genoa. La trattativa si è conclusa rapidamente, con il giocatore pronto a iniziare subito un nuovo capitolo della sua carriera.

Un rinforzo di grande esperienza per la neopromossa

L’ingaggio di Gollini rappresenta un acquisto di notevole spessore per la Cremonese. Il club potrà infatti contare su un portiere di comprovata affidabilità e con una vasta esperienza ai massimi livelli, un fattore cruciale per una squadra che punta a una salvezza tranquilla. Nel suo curriculum, Gollini vanta ben 139 presenze in Serie A, a cui si aggiungono apparizioni importanti nelle coppe europee, con 10 presenze in Champions League e 9 in Conference League. Un bagaglio di esperienza che porterà sicurezza e leadership a tutto il reparto difensivo.

La voglia di riscatto di Gollini

Per il portiere, l’approdo a Cremona rappresenta un’occasione fondamentale per rilanciarsi e tornare a essere protagonista. Dopo la parentesi al Genoa, nella Capitale con la maglia della Roma ha trovato poco spazio, rimanendo spesso a guardare i suoi compagni dalla panchina. L’avventura alla Cremonese gli offre la possibilità di ritrovare la continuità e il posto da titolare che cerca, con l’obiettivo di dimostrare ancora una volta tutto il suo valore nel massimo campionato italiano.