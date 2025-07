Calciomercato Cremonese, Gollini obiettivo per la porta grigiorossa. Quel fattore può essere decisivo - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: Gollini nel mirino per la porta, contatti con la Roma. La situazione

Il calciomercato Cremonese entra nel vivo e si concentra su un nome importante per la porta: Pierluigi Gollini. L’estremo difensore, reduce da una stagione alla Roma dove ha ricoperto il ruolo di secondo portiere alle spalle di Rui Patricio, potrebbe presto cambiare aria. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società grigiorossa ha avviato i contatti con il club capitolino per sondare la disponibilità al trasferimento.

Gollini, classe 1995, ha esperienza in Serie A e all’estero (Atalanta, Aston Villa, Tottenham) e rappresenterebbe un rinforzo di grande valore per una squadra come la Cremonese, che vuole costruire una rosa competitiva per puntare al ritorno nella massima serie. Dopo la finale playoff persa contro il Venezia, il club lombardo è determinato a ripartire con ambizioni alte, e l’innesto di un portiere di caratura come Gollini sarebbe un segnale importante in tal senso.

Il calciomercato Cremonese, sotto la guida della dirigenza e del nuovo direttore sportivo, si sta muovendo in maniera mirata, cercando profili esperti ma ancora nel pieno della carriera. Gollini, che ha ancora diversi anni davanti a sé ad alti livelli, corrisponde perfettamente all’identikit tracciato dalla società.

Il portiere è in uscita dalla Roma, anche perché il club giallorosso sta valutando nuove soluzioni tra i pali, soprattutto dopo l’arrivo di un nuovo allenatore e una possibile riorganizzazione tecnica. I contatti tra la Cremonese e la Roma sono già stati avviati e le parti stanno lavorando per trovare una formula che possa accontentare tutti. Si parla di un possibile prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma non si escludono altre ipotesi.

In attesa di sviluppi concreti, l’interesse della Cremonese per Gollini conferma come il club stia lavorando per portare a Cremona profili di alto livello, capaci di dare leadership e solidità in ruoli chiave. L’arrivo di un portiere esperto sarebbe una prima, importante mossa per blindare la difesa e iniziare a costruire una rosa che possa lottare da protagonista nel prossimo campionato di Serie B.

Il calciomercato Cremonese, dunque, è partito con ambizione e idee chiare. Gollini può essere il primo tassello di una squadra che non vuole restare ai margini, ma tornare a competere per la Serie A.