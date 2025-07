Calciomercato Cremonese, fumata bianca molto vicina per Pierluigi Gollini. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: Gollini vicino all’accordo con il club grigiorosso

Il Calciomercato Cremonese si scalda con un colpo di esperienza tra i pali. Pierluigi Gollini, portiere classe 1995, sembra ormai vicino a vestire la maglia grigiorossa nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’estremo difensore ex Atalanta, Napoli e Fiorentina ha avuto contatti positivi con la società neopromossa in Serie A, e le possibilità di un trasferimento a Cremona si fanno sempre più concrete.

Gollini, originario di Bologna, ha trascorso l’ultima stagione tra il Genoa e la Roma, ma con pochissimo spazio. Con i rossoblù ha collezionato solo sette presenze, prima di essere ceduto a gennaio ai giallorossi. Nella capitale, però, l’esplosione di Svilar lo ha relegato al ruolo di riserva, lasciandolo in panchina per tutta la seconda parte della stagione.

Ora, grazie al Calciomercato Cremonese, per lui si prospetta una nuova opportunità da titolare. Il club grigiorosso, guidato da Davide Nicola e fresco di promozione, è alla ricerca di un portiere affidabile e con esperienza in Serie A, e Gollini rappresenta il profilo ideale. La trattativa è in fase avanzata, e l’accordo potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Per la Cremonese, l’innesto di Gollini sarebbe un segnale forte in vista della lotta per la salvezza. Il portiere, con esperienze anche internazionali tra Inghilterra e Italia, porterebbe carisma e sicurezza tra i pali, elementi fondamentali per una squadra che punta a consolidarsi nella massima serie.

L’operazione, se andrà in porto, rappresenterà uno dei primi colpi di rilievo per il Calciomercato Cremonese, che si sta muovendo con decisione per rinforzare l’organico. La dirigenza è al lavoro per costruire una rosa competitiva e affidabile, e l’arrivo di Gollini potrebbe essere solo il primo tassello di un progetto ambizioso.

Il futuro di Gollini è sempre più legato a Cremona: dopo anni da secondo, il portiere è pronto a tornare protagonista in Serie A con la maglia grigiorossa.