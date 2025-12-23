Calciomercato Cremonese, Luperto nel mirino della squadra lombarda. Sentite cosa ha fatto Davide Nicola - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: Luperto nel mirino di Nicola per rinforzare la difesa

Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo con l’ipotesi di un ritorno in Serie A per Sebastiano Luperto. Il difensore centrale del Cagliari è finito nel mirino di Davide Nicola, tecnico della Cremonese, che lo ha già allenato sia in Sardegna che all’Empoli e lo considera il rinforzo ideale per blindare la difesa dei lombardi.

La pista Luperto sta prendendo sempre più forma, inserendosi in un contesto di mercato invernale che si preannuncia ricco di movimenti per le squadre che vogliono consolidare i risultati della prima parte di stagione. Per la Cremonese, attuale sorpresa positiva del campionato, l’arrivo di un centrale esperto come Luperto rappresenterebbe un salto di qualità, sia in termini di affidabilità difensiva sia di leadership in campo.

Davide Nicola conosce molto bene le caratteristiche del classe ’96: solido nel gioco aereo, capace di leggere le situazioni e di gestire la linea difensiva con precisione. L’allenatore piemontese apprezza soprattutto la continuità di rendimento del giocatore, qualità che lo renderebbe un elemento chiave per la stabilità della retroguardia cremonese. Un inserimento mirato come quello di Luperto potrebbe dunque aumentare competitività e personalità della difesa, dando alla squadra maggiore sicurezza nelle partite decisive della stagione.

Dal punto di vista del Cagliari, la trattativa è al momento oggetto di attenta valutazione. La società rossoblù potrebbe considerare la cessione del giocatore se arrivasse un’offerta interessante, che potrebbe concretizzarsi sotto forma di prestito con obbligo di riscatto o cessione definitiva. La dirigenza sarda sta riflettendo sull’equilibrio della rosa e sulle possibili alternative già presenti o da monitorare sul mercato, consapevole che l’uscita di Luperto potrebbe aprire la strada a nuovi innesti funzionali al progetto tecnico.

In questo scenario, il Calciomercato Cremonese potrebbe vedere un’accelerazione nelle prossime settimane. Luperto rappresenta una pedina di esperienza e qualità in grado di elevare il livello difensivo della squadra e di fornire a Nicola un punto di riferimento solido per affrontare la seconda parte del campionato con maggior fiducia e sicurezza.

