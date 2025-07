Calciomercato Cremonese, avanti tutta per comprare l'attaccante Mihaila. Ecco le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese, avanti tutta per provare ad acquistare Mihaila. Le ultime

Il Calciomercato Cremonese si infiamma con un nome nuovo destinato a entrare nel mirino del club lombardo: Valentin Mihaila, esterno offensivo rumeno classe 2000 attualmente in forza al Parma. Dopo aver provato a piazzare i colpi Adrien Tameze e Sebastian Walukiewicz senza esito positivo, la Cremonese ha deciso di virare sul talento di Mihaila per rinforzare il reparto offensivo della squadra guidata da Davide Nicola, con l’obiettivo di alzare il tasso tecnico e le alternative in attacco.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, le trattative tra la Cremonese e il Parma sono già entrate nel vivo. La situazione di Mihaila al Parma sembra favorevole a un trasferimento: il nuovo tecnico gialloblù Cuesta non lo ha inserito nella lista dei convocati per il ritiro di Neustift, segnale che il giocatore non rientra nei suoi piani. Questo ha accelerato le operazioni di mercato e aperto la strada per un possibile passaggio in Lombardia. Per Mihaila, la Cremonese potrebbe rappresentare la soluzione ideale per ottenere maggiore continuità di impiego e rilanciare la propria carriera, offrendo un ambiente dove il suo potenziale offensivo possa essere valorizzato appieno.

Il contratto di Mihaila con il Parma scade il 30 giugno 2027, ma il club emiliano potrebbe essere disposto a cedere il giocatore per una cifra ragionevole, facilitando così un accordo che accontenti entrambe le parti. L’operazione, in caso di conclusione positiva, andrebbe a rinforzare un reparto offensivo che Davide Nicola intende potenziare per affrontare con maggiore competitività la prossima stagione di Serie A.

Valentin Mihaila, nonostante la giovane età, vanta un curriculum già ricco di esperienze importanti. Ha totalizzato 106 presenze e 15 gol con il Parma, a cui si aggiungono 70 apparizioni e 10 reti con il CS U Craiova in Romania. Il suo percorso include anche una parentesi all’Atalanta, con 7 partite giocate in Serie A. A livello internazionale, Mihaila ha vestito la maglia della Romania in 29 occasioni, mettendo a segno 5 gol, confermando così la sua affidabilità anche sul palcoscenico europeo.

In sintesi, il Calciomercato Cremonese punta con decisione su Mihaila come rinforzo di qualità per la prossima stagione, convinta che il giocatore possa contribuire a migliorare la competitività della squadra.