Calciomercato Cremonese, opportunità Monza. Dai brianzoli obiettivi Birindelli e Colpani! Sull’ex Fiorentina anche altri due club

Calciomercato Cremonese, opportunità Monza. Piacciono Birindelli e Colpani! Sull’ex Fiorentina anche altri due club

La Cremonese riparte con un progetto rinnovato e ambizioso, puntando alla permanenza in Serie A. La prima pietra è stata posata oggi con l’annuncio ufficiale di Davide Nicola come nuovo allenatore. Il tecnico torinese, noto per le sue imprese salvezza con Crotone, Genoa e Salernitana, è chiamato a guidare i grigiorossi nella difficile sfida della massima serie.

Per sostenere l’ex mister dell’Empoli, la dirigenza è già attiva sul mercato con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, tra i primi nomi seguiti ci sono Andrea Colpani e Samuele Birindelli, entrambi di proprietà del Monza, club che retrocederà in Serie B.

Colpani, centrocampista offensivo classe 1999, è reduce da una stagione positiva in Serie A con la Fiorentina, dove era in prestito. Rientrato a Monza, è molto ambito: su di lui ci sono anche Sassuolo e Genoa, rendendo difficile un ritorno in cadetteria. Calciatore elegante e dotato di ottima tecnica, Colpani rappresenterebbe un innesto di qualità per la trequarti della Cremonese.

Discorso simile per Samuele Birindelli, terzino destro classe 1999, già protagonista nelle ultime stagioni con il Monza in A. Nato a Pisa, figlio dell’ex juventino Alessandro, Birindelli è apprezzato per la sua velocità e duttilità tattica. La Cremonese lo considera una pedina preziosa per rinforzare la corsia destra, ma la concorrenza non manca: anche Cagliari e Sassuolo hanno manifestato interesse.

Il club grigiorosso, reduce da una promozione conquistata con personalità, vuole evitare l’errore di sottovalutare l’impatto con la Serie A. Con Nicola in panchina e una strategia mirata sul mercato, la Cremonese punta a costruire una rosa equilibrata, in grado di centrare la salvezza senza soffrire fino all’ultima giornata.