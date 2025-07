Calciomercato Cremonese, UFFICIALE l'arrivo di Mussolini in Lombardia. Il comunicato - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: ufficiale l’arrivo di Romano Floriani Mussolini in prestito dalla Lazio. La situazione

Il calciomercato Cremonese si muove con decisione nel mercato estivo e comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, le prestazioni sportive del giovane esterno di centrocampo Romano Floriani Mussolini dalla S.S. Lazio. Questo colpo rappresenta un tassello importante per la squadra grigiorossa, intenzionata a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Romano Floriani Mussolini, nato a Roma il 27 gennaio 2003, è un prodotto del settore giovanile romano, dove ha mosso i primi passi nel vivaio della Roma prima di trasferirsi alla Lazio. La sua crescita nel settore giovanile biancoceleste è stata costante e positiva, culminata con la conquista della Supercoppa Primavera 2, un titolo che ha dato lustro al suo percorso giovanile.

La stagione 2023-24 ha rappresentato il suo esordio tra i professionisti. Romano ha vissuto il suo primo anno in Serie C con il Pescara, mettendo insieme ben 32 presenze totali tra campionato, Coppa Italia Serie C e playoff, dimostrando un’ottima capacità di adattamento e continuità di rendimento. Questo periodo di maturazione è stato fondamentale per far emergere le sue qualità tecniche e tattiche, nonché la sua propensione a contribuire sia in fase offensiva che difensiva.

Nella stagione appena conclusa, Romano Floriani Mussolini ha vestito la maglia della Juve Stabia, dove ha giocato un ruolo di primo piano nel sorprendente cammino dei campani. Con 37 partite giocate, un gol e 3 assist, l’esterno ha dato un contributo decisivo anche durante la semifinale playoff proprio contro la Cremonese, club che ora ha deciso di puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo.

L’arrivo di Floriani Mussolini rappresenta quindi un chiaro segnale del lavoro intenso svolto dalla società nel calciomercato Cremonese, che continua a investire su giovani promettenti con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e ambiziosa.

La Cremonese dà il benvenuto al nuovo acquisto con la speranza che Romano possa crescere ulteriormente nel suo percorso professionale e contribuire a portare successi al club grigiorosso.