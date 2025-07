Calciomercato Cremonese, Pobega nome importante per il centrocampo dei grigiorossi. Ecco il piano - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: occhi puntati su Tommaso Pobega del Milan. La situazione dei grigiorossi

Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo e tra gli obiettivi principali del club grigiorosso per rafforzare il centrocampo c’è Tommaso Pobega. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, la società lombarda avrebbe già avviato i primi contatti con il Milan per sondare la disponibilità del giocatore, che ha appena fatto ritorno a Milanello dopo l’esperienza in prestito al Bologna.

Classe 1999, Tommaso Pobega è un centrocampista moderno, fisico e dinamico, cresciuto nel settore giovanile del Milan. Nativo di Trieste, è considerato un profilo di grande affidabilità in Serie A e Serie B, avendo maturato esperienze significative con Spezia, Torino e appunto Bologna, dove ha disputato una stagione solida, pur non da protagonista assoluto. Il suo rientro al Milan, però, non garantisce spazio nelle rotazioni rossonero (o del nuovo tecnico, in caso di cambiamenti), e proprio per questo motivo la Cremonese sta provando a inserirsi nella trattativa per portarlo in grigiorosso.

Il calciomercato Cremonese punta dunque su un colpo di spessore per la mediana, puntando su un giocatore con esperienza e margini di crescita. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali e non è ancora chiara la formula con cui potrebbe avvenire l’eventuale trasferimento: si parla di un possibile prestito secco, ma non si esclude l’inserimento di un diritto di riscatto, opzione che potrebbe favorire sia il club lombardo sia il giocatore, alla ricerca di continuità e centralità nel progetto tecnico.

Alla guida della squadra c’è Davide Nicola, allenatore molto attento all’equilibrio tattico e al carattere dei propri calciatori. L’eventuale arrivo di Pobega alzerebbe il livello qualitativo del centrocampo e rappresenterebbe un investimento importante nel percorso di crescita della Cremonese, che mira a costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione.

In attesa di sviluppi concreti, il nome di Tommaso Pobega è tra i più caldi del calciomercato Cremonese, che continua a muoversi con decisione per regalare al tecnico toscano i rinforzi giusti. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare aggiornamenti decisivi sul futuro del centrocampista friulano.