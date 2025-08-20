Calciomercato Cremonese, dopo Sanabria potrebbe arrivare un altro colpo offensivo. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: dopo Sanabria, nel mirino Colpani e Payero. La situazione

Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo e promette altri colpi importanti. Dopo aver chiuso l’operazione per Antonio Sanabria, la società grigiorossa continua a lavorare con grande intensità per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Giovanni Stroppa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i prossimi grandi obiettivi sono Andrea Colpani del Monza e Martin Payero dell’Udinese.

Due nomi di qualità, che dimostrano le ambizioni di una Cremonese intenzionata a costruire una squadra competitiva per il ritorno in Serie A. Le trattative sono già in corso: il club è al lavoro con Monza e Udinese per trovare l’intesa giusta e portare entrambi i giocatori allo Zini.

Andrea Colpani, trequartista classe 1999, è uno dei profili più interessanti della Serie A. Dopo un’ottima stagione al Monza, è finito nel mirino di diversi club, ma la Cremonese si è mossa con decisione, forte del progetto tecnico in crescita. Portarlo in grigiorosso sarebbe un segnale forte da parte della dirigenza, pronta a investire su qualità ed esperienza.

Anche Martin Payero rappresenta un profilo molto interessante. Centrocampista argentino classe 1998, ha già maturato esperienza nel nostro campionato con la maglia dell’Udinese, mostrando buone doti tecniche e visione di gioco. L’idea della Cremonese è quella di affiancarlo a Sanabria e Colpani per creare un asse centrale di alto livello tecnico, in grado di dettare i ritmi della squadra e aumentare la pericolosità offensiva.

Il Calciomercato Cremonese si sta quindi muovendo con strategia e determinazione. Non solo innesti mirati, ma anche una chiara idea di gioco che punta su profili giovani ma già rodati, con la giusta esperienza per affrontare una stagione impegnativa.

La piazza grigiorossa può sognare: il ritorno in massima serie è l’obiettivo dichiarato, e le mosse di mercato finora confermano questa volontà. Dopo l’arrivo di Sanabria, la chiusura delle trattative per Colpani e Payero potrebbe rappresentare la svolta decisiva di questa sessione estiva.

Il Calciomercato Cremonese è tutt’altro che finito: la dirigenza lavora senza sosta per consegnare a Stroppa una squadra completa e competitiva. I tifosi, intanto, attendono con impazienza nuovi annunci ufficiali.