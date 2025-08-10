Calciomercato Cremonese, pressing per Sanabria? L'attaccante è il sogno di Nicola - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: idea Sanabria per l’attacco, concorrenza da battere. La situazione

Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo e la dirigenza grigiorossa continua a muoversi con determinazione per garantire al tecnico Davide Nicola una rosa competitiva in vista del ritorno in Serie A per la stagione 2025/26. L’obiettivo della società è quello di inserire almeno un rinforzo per reparto, seguendo una strategia mirata e sostenibile, ma al tempo stesso ambiziosa.

In particolare, il club lombardo sta cercando un attaccante di esperienza e qualità, capace di garantire gol e affidabilità. In questo senso, il nome che sta prendendo sempre più quota nel calciomercato Cremonese è quello di Antonio Sanabria, attaccante paraguaiano attualmente in uscita dal Torino. Il possibile arrivo di Giovanni Simeone sotto la Mole potrebbe ridurre ulteriormente lo spazio a disposizione per Sanabria, spingendolo a valutare nuove opportunità.

La Cremonese è pronta a farsi avanti concretamente, proponendo a Sanabria un ruolo centrale nel progetto tecnico e una maglia da titolare. Un elemento che potrebbe fare la differenza nella trattativa è il rapporto tra il giocatore e l’allenatore Davide Nicola, con cui Sanabria ha già condiviso un’esperienza positiva proprio ai tempi del Torino. La stima reciproca e la conoscenza del metodo di lavoro del tecnico grigiorosso rappresentano leve importanti per convincere l’attaccante.

Tuttavia, il club dovrà affrontare la concorrenza di altre società interessate, tra cui il Verona e soprattutto gli spagnoli dell’Alaves, anch’essi alla ricerca di un centravanti con esperienza internazionale. La competizione non sarà semplice, ma il calciomercato Cremonese ha già dimostrato di poter giocare le sue carte con intelligenza e tempismo.

In parallelo, la dirigenza sta monitorando altri profili per il reparto offensivo, qualora la pista Sanabria non dovesse concretizzarsi. L’intenzione rimane comunque quella di puntare su un attaccante che conosca il campionato italiano e che possa inserirsi rapidamente nei meccanismi di gioco richiesti da Nicola.

Il calciomercato Cremonese è dunque in pieno fermento, e nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi decisivi. Con il ritorno in Serie A alle porte, i grigiorossi vogliono farsi trovare pronti e costruire una squadra capace di lottare con determinazione per la salvezza.