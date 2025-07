Calciomercato Cremonese, occhi sempre puntati su Sanabria. Quella rivale però potrebbe ostacolare i lombardi - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: Sanabria primo obiettivo per l’attacco di Davide Nicola. Occhio però ad una rivale

Il Calciomercato Cremonese si anima con un nome importante per il reparto offensivo: Antonio Sanabria. Secondo quanto riportato da Toro.it, il club grigiorosso avrebbe messo nel mirino l’attaccante paraguaiano, attualmente in forza al Torino, come rinforzo prioritario per la prossima stagione in Serie A. L’arrivo ufficiale di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese ha dato un’accelerata decisiva all’interesse per il centravanti.

Il tecnico, che conosce molto bene l’ambiente granata e ha già allenato Sanabria ai tempi del Torino, è un grande estimatore del giocatore. Proprio su richiesta diretta dell’allenatore, il nome di Sanabria è finito in cima alla lista dei desideri per il reparto avanzato. Durante i primi colloqui con la dirigenza lombarda, Nicola avrebbe indicato l’attaccante come uno degli innesti fondamentali per dare struttura al suo progetto tecnico.

In questa fase del calciomercato Cremonese, l’ingaggio di Sanabria viene considerato non solo un’operazione utile sotto il profilo tecnico, ma anche un messaggio chiaro di ambizione da parte del club neopromosso. Sanabria, infatti, porterebbe in dote esperienza in Serie A, qualità tecniche e conoscenza degli schemi di Nicola, con cui ha avuto un ottimo rapporto professionale. L’attaccante paraguaiano è stato fortemente voluto dallo stesso tecnico nel 2021, quando lo convinse a trasferirsi al Torino proprio per guidare l’attacco granata.

La trattativa con il Torino non si preannuncia semplice, ma potrebbe sbloccarsi grazie ai buoni rapporti tra Nicola e l’ambiente granata. La Cremonese si muove con discrezione, ma con determinazione, cercando di costruire una rosa competitiva per affrontare il ritorno nella massima serie con ambizione e solidità: cercando di superare la concorrenza del Verona.

Il calciomercato Cremonese è appena iniziato, ma la volontà di puntare su un attaccante di esperienza come Sanabria rappresenta un chiaro segnale delle intenzioni della società. Il club vuole evitare l’errore di affrontare la Serie A con una squadra inesperta e sta cercando profili pronti a fare la differenza fin da subito.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’operazione potrà andare in porto, ma una cosa è certa: la Cremonese e Davide Nicola fanno sul serio.