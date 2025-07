Calciomercato Cremonese, si punta al grande colpo Henderson per la salvezza. La trattativa estiva - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: occhi puntati su Liam Henderson per il centrocampo. La situazione attuale dei grigiorossi

Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo e uno dei primi nomi valutati per rinforzare il centrocampo è quello di Liam Henderson. Il centrocampista scozzese, attualmente svincolato, è alla ricerca di una nuova sfida nel campionato di Serie A, e il club grigiorosso sembra intenzionato a sondare concretamente il terreno.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciomercato Cremonese ha già effettuato un primo contatto con l’entourage del giocatore. Henderson, classe 1996, conosce molto bene il calcio italiano: ha infatti indossato le maglie di Empoli, Lecce, Hellas Verona, Palermo e Bari, costruendosi una solida reputazione da centrocampista duttile, affidabile e con buona visione di gioco.

Durante la sua esperienza con l’Empoli ha collezionato 125 presenze e 3 reti, diventando un punto fermo del centrocampo toscano. Ha inoltre militato in club come Hibernian, Celtic e Rosenborg, accumulando esperienza internazionale sia in Scozia che in Norvegia. Henderson ha mostrato capacità di adattamento a diversi contesti tattici, una caratteristica che potrebbe rivelarsi preziosa per la Cremonese in vista di una stagione impegnativa.

Il Calciomercato Cremonese punta a profili con esperienza ma anche sostenibili dal punto di vista economico, e Henderson rientra perfettamente in questa logica: è svincolato, conosce il campionato e ha già lavorato con Davide Nicola, attuale tecnico grigiorosso.

Oltre alla sua carriera nei club, Henderson ha fatto parte delle nazionali giovanili britanniche, un dettaglio che conferma il suo valore tecnico e il potenziale nel gestire momenti di pressione.

Sebbene al momento non si parli ancora di una trattativa avanzata, l’interesse della Cremonese è concreto. Il possibile arrivo dello scozzese sarebbe un segnale importante per i tifosi e per l’ambiente, dimostrando che il Calciomercato Cremonese è orientato verso scelte intelligenti, utili alla costruzione di una rosa solida per affrontare al meglio la nuova avventura in Serie A.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se Henderson sarà davvero un rinforzo grigiorosso.