Calciomercato Cremonese, Terracciano vicino? Le ultime novità in casa grigiorossa - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: occhi su Terracciano e Bondo del Milan, affondo imminente

Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo, con il club grigiorosso che si sta muovendo con determinazione per costruire una rosa competitiva in vista del ritorno in Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la neopromossa ha messo nel mirino due giovani talenti del Milan: Filippo Terracciano e Warren Bondo.

Entrambi i giocatori sembrano destinati a lasciare il club rossonero durante questa sessione di mercato, anche alla luce della nuova stagione priva di impegni europei per il Milan. Con meno partite in calendario, è infatti improbabile che Massimiliano Allegri possa garantire loro lo spazio necessario per crescere, motivo per cui la dirigenza rossonera sarebbe disposta a cederli, almeno in prestito. La Cremonese, in cerca di profili giovani ma già rodati in Serie A, avrebbe colto l’occasione.

Il Calciomercato Cremonese si conferma quindi molto attivo e strategico, con l’obiettivo di consegnare a mister Davide Nicola una squadra equilibrata e pronta a lottare per la salvezza. Secondo la rosea, l’operazione per Terracciano e Bondo sarebbe in fase avanzata e i due potrebbero raggiungere la squadra già il 12 agosto, pochi giorni prima dell’impegno ufficiale in Coppa Italia contro il Palermo.

Terracciano, arrivato al Milan dal Verona a gennaio scorso, è un jolly difensivo e a centrocampo, dotato di buona tecnica e visione di gioco. Bondo, invece, è un centrocampista dinamico e aggressivo, già seguito dalla Cremonese nella scorsa stagione. Entrambi rappresenterebbero innesti importanti sia per l’immediato che in ottica futura.

Il Calciomercato Cremonese è in fermento e, dopo la promozione conquistata con una stagione brillante in Serie B, la società lombarda non vuole farsi trovare impreparata al salto di categoria. L’idea è costruire un mix tra esperienza e gioventù, puntando su profili motivati e pronti a mettersi in mostra.

Con l’arrivo probabile di Terracciano e Bondo, la Cremonese potrebbe compiere un doppio colpo che andrebbe a rafforzare la mediana e offrire soluzioni tattiche importanti a Nicola. I prossimi giorni saranno decisivi per chiudere l’accordo e proseguire un Calciomercato Cremonese sempre più ambizioso e orientato alla crescita sostenibile.