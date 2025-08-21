Calciomercato Cremonese, ufficiale l’arrivo di Sanabria: «So bene cosa posso dare». Il comunicato e tutti i dettagli sul nuovo attaccante grigiorosso

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Torino FC le prestazioni sportive del calciatore Antonio Sanabria.

Nato il 4 marzo 1996 a San Lorenzo del Campo Grande (Paraguay), è cresciuto calcisticamente nella Masia, il settore giovanile del Barcellona. Con i blaugrana conquista la UEFA Youth League e scende in campo con la formazione B prima di vivere due brevi esperienze in Italia con Sassuolo e Roma. L’anno successivo gioca con lo Sporting Gijon e chiude la stagione con 11 gol in 30 partite per poi passare al Real Betis, sempre nel massimo campionato spagnolo: in biancoverde raccoglie 84 presenze, 22 gol e 4 assist tra Liga, Coppa del Re ed Europa League. Tra il 2019 e il 2020 veste la maglia del Genoa e agli ordini di mister Nicola conquista la salvezza in rossoblù mentre dal 2021, al termine di una breve seconda esperienza con il Real Betis, si trasferisce al Torino: con i granata ha giocato 143 partite, mettendo a segno 30 gol e 11 assist. In totale vanta 180 presenze in Serie A e 99 nella Liga spagnola.

A livello internazionale Sanabria è uno dei punti di riferimento del Paraguay: dal suo esordio con la maglia Albirroja a soli 17 anni ha raccolto 37 presenze tra Copa America, Qualificazioni Mondiali e sfide amichevoli. Con 3 reti segnate nella fase di qualificazione è uno dei migliori marcatori della formazione sudamericana, in piena corsa per partecipare ai Mondiali del 2026.

Benvenuto in grigiorosso, Antonio!

Il saluto di Sanabria ai tifosi grigiorossi

Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 18, Antonio Sanabria incontrerà per la prima volta i tifosi grigiorossi all’USC Store di via Solferino, 36.

Le prime dichiarazioni

«Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e mettermi a disposizione di mister Nicola, sono qui perché ho tanta voglia di rimettermi in gioco». Il nuovo attaccante grigiorosso Antonio Sanabria si è raccontato a poche ore dal suo arrivo all’ombra del Torrazzo: «Ai nostri tifosi dico che lotteremo e daremo tutto in campo per farli felici e raggiungere i nostri obiettivi. Sono felice di ritrovare il mister, con cui ho già lavorato sia a Genova che a Torino: sa bene cosa posso dare e allo stesso tempo io conosco le sue richieste. Forza Cremo!».