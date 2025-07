Calciomercato Cremonese, Pezzella obiettivo numero uno per rinforzare la fascia sinistra - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: Giuseppe Pezzella vicino ai grigiorossi. La situazione attuale

Il Calciomercato Cremonese entra in una fase cruciale e, secondo quanto riportato da Cremonasport.it, il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza grigiorossa è quello di Giuseppe Pezzella, esterno sinistro di proprietà dell’Empoli. Il difensore classe 1997 rappresenta l’obiettivo più concreto e vicino a diventare realtà per il club lombardo in questa sessione estiva di mercato.

Le trattative tra le parti proseguono spedite e, salvo sorprese, Pezzella potrebbe diventare a breve un nuovo rinforzo per l’organico guidato da Davide Nicola. Il profilo del giocatore risponde perfettamente alle esigenze della Cremonese: italiano, con una solida esperienza nella massima serie e abituato a lottare per obiettivi salvezza, rappresenta l’innesto ideale per completare la corsia mancina.

Giuseppe Pezzella vanta 181 presenze in Serie A, frutto di un percorso iniziato a Palermo e proseguito con le maglie di Udinese, Parma, Atalanta e, appunto, Empoli. Si tratta di un giocatore affidabile, con caratteristiche fisiche e tecniche in grado di offrire equilibrio alla squadra, sia in fase difensiva che nelle transizioni offensive. La sua esperienza potrebbe rivelarsi determinante per una Cremonese che punta a recitare un ruolo da protagonista in Serie B, con l’ambizione di tornare subito nel massimo campionato.

Il Calciomercato Cremonese, dunque, si muove con decisione e visione chiara. Dopo aver lavorato su alcune uscite, la dirigenza grigiorossa sta cercando di chiudere operazioni mirate in entrata, puntando su giocatori pronti e motivati. Pezzella è considerato un colpo funzionale e strategico, e da ambienti vicini al club filtra ottimismo sulla buona riuscita dell’affare già nei prossimi giorni.

Il possibile arrivo dell’esterno sinistro rafforzerebbe ulteriormente la rosa, portando qualità ed esperienza al servizio del tecnico Nicola. In un mercato sempre più competitivo, la Cremonese cerca di muoversi con intelligenza, puntando su profili che possano fare la differenza già nel breve termine.

Con l’operazione Pezzella in dirittura d’arrivo, il Calciomercato Cremonese si conferma attivo e ambizioso, pronto a garantire alla squadra i mezzi giusti per affrontare al meglio la prossima stagione.