Calciomercato Cremonese, difesa e centrocampo tra sogni e grandi colpi per la salvezza. L'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: Nicola in pole per la panchina, obiettivi chiari per rinforzare difesa e centrocampo

Il Calciomercato Cremonese si prepara a entrare nel vivo dopo la separazione da Giovanni Stroppa, pronto a ripartire dalla panchina del Venezia. I grigiorossi sono ora alla ricerca di un nuovo tecnico per guidare il progetto della prossima stagione e il nome in cima alla lista è quello di Davide Nicola, profilo esperto e abituato a lavorare in contesti competitivi.

Parallelamente alla questione allenatore, la dirigenza è attiva anche sul fronte del rafforzamento della rosa. Il calciomercato Cremonese guarda con particolare attenzione al reparto difensivo, dove ci sono diversi nomi sul taccuino.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, uno degli obiettivi principali è Federico Bonini, difensore centrale classe 2001 del Catanzaro, autore di una stagione positiva. Tra i giovani prospetti seguiti c’è anche Nosa Obaretin, classe 2003 di proprietà del Napoli, reduce da un prestito al Bari e ora nel mirino anche del Lugano in Svizzera. Un altro profilo interessante è Alessandro Marcandalli (classe 2002), di rientro al Genoa dopo un buon campionato disputato in prestito al Venezia; anche il Palermo è interessato al suo cartellino.

Per quanto riguarda le fasce difensive, il Calciomercato Cremonese valuta più opzioni. A destra piacciono Davide Faraoni, in scadenza con l’Hellas Verona, e Gabriele Zappa (classe 1999) del Cagliari. Per la corsia sinistra invece l’obiettivo è Tommaso Augello, anch’egli del Cagliari, ma seguito anche dal Palermo.

A centrocampo l’interesse dei grigiorossi si concentra su Ebrima Darboe, centrocampista gambiano della Roma classe 2001, reduce da una stagione in prestito al Frosinone. Il giocatore è considerato un elemento interessante per dare qualità e dinamismo alla mediana della squadra.

Il calciomercato Cremonese si preannuncia ricco di movimenti e con l’obiettivo dichiarato di costruire una squadra solida, competitiva e pronta a lottare per la salvezza in Serie A. In attesa della scelta definitiva per la panchina, il club è già molto attivo per garantire al futuro allenatore una rosa completa e all’altezza delle ambizioni.