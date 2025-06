Calciomercato Cremonese, possibile colpo da una big italiana. Vicino l'arrivo di quel promettente centrocampista - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese, possibile colpo in entrata per rinforzare ulteriormente il suo centrocampo. Le ultime novità

Dopo la stagione trascorsa in prestito al Frosinone, Ebrima Darboe fa ritorno alla Roma. Il centrocampista gambiano ha concluso il suo anno in gialloblù con un bilancio discreto: 26 presenze totali, due gol segnati e un assist. Un rendimento che ha contribuito alla salvezza diretta del club ciociaro, favorita anche dalle vicende extracalcistiche che hanno coinvolto il Brescia. Ora per lui potrebbe aprirsi un nuovo capitolo, sempre in prestito, ma questa volta con la prospettiva di restare nella massima serie.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il calciomercato Cremonese starebbe valutando il profilo di Darboe come possibile rinforzo per il centrocampo. Il club grigiorosso, fresco di promozione in Serie A dopo una cavalcata entusiasmante nei playoff — culminata con la vittoria nella doppia finale contro lo Spezia — è ora al lavoro per costruire una rosa all’altezza della categoria. L’obiettivo è rinforzare ogni reparto, con particolare attenzione alla mediana, dove un profilo giovane ma già rodato come quello di Darboe potrebbe rivelarsi prezioso.

Al momento, però, il giocatore è fermo ai box. Darboe è infatti reduce da un intervento chirurgico al piede che lo ha costretto a chiudere in anticipo la stagione. L’operazione è andata a buon fine e il percorso di recupero procede secondo i tempi previsti. L’intenzione del centrocampista è tornare al massimo della condizione entro l’inizio del ritiro estivo, che segnerà il via ufficiale alla nuova stagione.

Il possibile approdo a Cremona rappresenterebbe per lui un’opportunità importante: restare in Serie A, trovare continuità e crescere ulteriormente in un ambiente ambizioso ma allo stesso tempo meno pressante rispetto a quello di Roma. Dal canto suo, la Cremonese vuole costruire una squadra competitiva puntando anche su elementi che, come Darboe, abbiano già una discreta esperienza tra i professionisti ma siano ancora giovani e motivati.

Il prestito sembra al momento la soluzione più probabile, e nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità in tal senso. Darboe, intanto, lavora per farsi trovare pronto. La Serie A lo attende ancora, e la Cremonese potrebbe essere il palcoscenico ideale per rilanciare la sua carriera.