Calciomercato Cremonese, ormai è pressing totale per il centravanti Sanabia. Ecco le novità! - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: Sanabria in cima alla lista per l’attacco, occhi anche su Ambrosino. Le ultime

Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo dopo il ritorno nella massima serie. La società grigiorossa, con grande ambizione e consapevolezza delle difficoltà che attendono in Serie A, sta lavorando senza sosta per costruire una rosa competitiva. Il nuovo allenatore Davide Nicola, uomo scelto per guidare la squadra verso l’obiettivo salvezza, è in costante contatto con la dirigenza per definire le priorità del mercato.

Uno dei reparti su cui si sta concentrando il Calciomercato Cremonese è senza dubbio l’attacco. In tal senso, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club lombardo avrebbe messo nel mirino un profilo esperto e già abituato alla Serie A: Antonio Sanabria del Torino.

L’attaccante paraguaiano, che nelle scorse stagioni ha mostrato buone qualità con la maglia granata, potrebbe non rientrare nei piani tattici del nuovo tecnico del Torino, Marco Baroni, il che aprirebbe le porte a una sua possibile cessione. La Cremonese, attenta a cogliere le occasioni del mercato, sta spingendo per trovare un’intesa con il club piemontese e offrire a Nicola una punta affidabile e pronta subito a incidere.

Il nome di Sanabria rappresenta una scelta di qualità per il Calciomercato Cremonese, anche per la sua esperienza e per le sue caratteristiche tecniche, che si sposano bene con l’idea di gioco che Nicola vorrebbe proporre nella nuova stagione.

Ma non c’è solo Sanabria sul taccuino dei dirigenti grigiorossi. Restando in tema offensivo, un altro profilo monitorato è quello di Giuseppe Ambrosino, giovane talento del Napoli, reduce da un Europeo Under 21 da protagonista. Il classe 2003 potrebbe rappresentare un’opzione più futuribile, ma ugualmente interessante, magari in prestito secco.

Il Calciomercato Cremonese si muove così su due fronti: da un lato l’esperienza di Sanabria, dall’altro la freschezza e il potenziale di Ambrosino. Due nomi diversi, ma entrambi utili a rinforzare il reparto offensivo in vista di una stagione che si preannuncia difficile ma stimolante. La Cremonese vuole arrivare pronta ai nastri di partenza e costruire un gruppo solido, competitivo e determinato.