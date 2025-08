Calciomercato Cremonese, Zerbin colpo possibile? L'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: Alessio Zerbin vicino alla maglia grigiorossa

Il calciomercato della Cremonese entra nel vivo e un nuovo nome si avvicina concretamente alla rosa allenata da Davide Nicola. Si tratta di Alessio Zerbin, esterno offensivo di proprietà del Napoli, il cui futuro sembra ormai destinato a tingersi di grigiorosso.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, uno dei massimi esperti di mercato, il Pisa si è defilato nella corsa al giocatore a causa del mancato accordo con l’entourage dell’ex Frosinone. Questo scenario apre la strada proprio alla Cremonese, che ora può muoversi senza concorrenti di rilievo per assicurarsi le prestazioni del classe 1999.

Zerbin è un profilo molto interessante nel panorama del calcio italiano: ala destra duttile, veloce e dotata di buona tecnica, capace di adattarsi a più ruoli nel tridente offensivo. Dopo l’esperienza al Napoli e le precedenti in Serie B con buoni risultati, è pronto a rilanciarsi con continuità, cercando una piazza ambiziosa dove poter essere protagonista. La Cremonese, impegnata in un progetto di crescita mirato al ritorno in Serie A, rappresenta per lui una grande opportunità.

In questo contesto, il calciomercato della Cremonese si conferma ancora una volta molto attivo e strategico. Dopo alcuni arrivi mirati e l’inserimento di profili giovani ma già pronti per la categoria, l’eventuale arrivo di Zerbin aggiungerebbe qualità e imprevedibilità al reparto offensivo.

L’operazione con il Napoli è in fase avanzata e i dirigenti grigiorossi stanno lavorando per definire gli ultimi dettagli. Non è escluso che si tratti di un prestito con diritto di riscatto, soluzione che potrebbe soddisfare tutte le parti coinvolte: il giocatore avrebbe modo di giocare con continuità, il Napoli manterrebbe il controllo sul cartellino e la Cremonese aggiungerebbe un elemento di valore alla propria rosa.

Con l’avvicinarsi della nuova stagione, cresce l’attesa tra i tifosi per i prossimi colpi di mercato. E se l’affare Zerbin dovesse concretizzarsi, sarebbe un chiaro segnale delle ambizioni del club. Il calciomercato Cremonese continua a sorprendere, e i prossimi giorni potrebbero regalare ulteriori novità.