Calciomercato, il Manchester City sonda il terreno per Donnarumma. Il prezzo del PSG per l’estremo difensore in uscita da Parigi

Secondo Fabrizio Romano, noto giornalista di calciomercato, il Manchester City ha recentemente sondato il terreno con il Paris Saint-Germain per un potenziale trasferimento del portiere italiano Gianluigi Donnarumma.

Il club inglese ha chiesto informazioni sulle condizioni dell’affare, ma la richiesta del PSG si attesta su una cifra considerevole: circa 50 milioni di euro. Questa somma è stata giudicata troppo elevata dal Manchester City, rendendo la trattativa complessa.

Un altro fattore cruciale che condiziona l’operazione è la posizione del portiere titolare del City, Ederson. Il trasferimento di Donnarumma sarebbe realisticamente possibile solo se Ederson dovesse lasciare il club.

Nonostante alcune speculazioni, Romano ha specificato che il Chelsea non è attualmente in corsa per l’acquisto del portiere della Nazionale italiana.

La situazione di Donnarumma al PSG sembra in rapida evoluzione. Il portiere ha solo un anno rimanente sul suo contratto e, a breve, è atteso un chiarimento sulla sua posizione e sulle sue intenzioni future. Secondo quanto riportato da Romano, Donnarumma è pronto a lasciare Parigi, e la Premier League è vista come la sua destinazione più probabile.

Questo scenario si è venuto a creare dopo l’arrivo al PSG del giovane portiere Lucas Chevalier, che ha ridefinito le gerarchie all’interno del club. Donnarumma, vincitore di Scudetto e Coppa Italia con il Milan e con un Europeo in bacheca, ha disputato 161 partite con il PSG, mantenendo 51 “clean sheets”. Ora, con l’interesse concreto del City, sembra che il suo futuro possa essere lontano dalla Francia, a patto che i due club riescano a trovare un accordo economico e che il futuro di Ederson si chiarisca.