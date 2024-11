Calciomercato Empoli, una big piomba su Pezzella: cosa succede per gennaio, volontà chiara

Le ultime sul futuro di Giuseppe Pezzella, terzino sinistro di proprietà dell’Empoli e nel mirino di una big per il calciomercato di gennaio

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo nel mirino Giuseppe Pezzella per il calciomercato di gennaio. I rossoneri sono infatti alla ricerca di un vice Theo Hernandez e stanno osservando il classe 1997 già da parecchio tempo.

L’Empoli non vorrebbe cedere il calciatore a stagione in corso per non depotenziare la rosa di D’Aversa, ma tutto dipenderà dall’offerta e dalla volontà del calciatore.