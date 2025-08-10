Calciomercato Empoli, si punta forte su 4 colpi per tornare in Serie A - Calcio News 24

Calciomercato Empoli: quattro colpi per tornare in Serie A

Il calciomercato dell’Empoli entra nel vivo con l’obiettivo chiaro di tornare subito in Serie A dopo la retrocessione dello scorso campionato. Il club toscano, infatti, sta lavorando intensamente per allestire una rosa competitiva da mettere nelle mani del nuovo allenatore Guido Pagliuca, scelto per guidare il progetto di risalita.

La dirigenza empolese è attiva su più fronti e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero ben quattro i colpi in dirittura d’arrivo, a dimostrazione di una strategia ben definita per costruire un gruppo solido e pronto alla sfida della Serie B.

I nomi più vicini a vestire la maglia azzurra sono Gerard Yepes, centrocampista in uscita dalla Sampdoria, e Salvatore Elia, esterno offensivo di proprietà dello Spezia. Proprio per Elia, la trattativa è praticamente chiusa: manca solo l’ufficialità per sancire il suo passaggio all’Empoli, un innesto che andrebbe a rinforzare il reparto offensivo con qualità e dinamismo.

Ma il calciomercato Empoli non si ferma qui. Anche la difesa è sotto osservazione, e la società ha già individuato due profili in grado di rafforzare il pacchetto arretrato. Si tratta di Nosa Obaretin, giovane difensore di proprietà del Napoli, e Matteo Lovato, centrale che potrebbe lasciare la Salernitana nelle prossime settimane. Entrambi sono considerati profili ideali per aumentare la solidità difensiva della squadra, elemento cruciale per affrontare al meglio un campionato lungo e insidioso come quello cadetto.

Il lavoro della dirigenza dimostra quanto il calciomercato Empoli sia improntato alla costruzione di una squadra equilibrata, che unisca giovani di talento ed elementi già abituati ai ritmi del calcio professionistico. L’obiettivo è chiaro: tornare nella massima serie il prima possibile, magari già al termine di questa stagione.

Con queste mosse, il calciomercato dell’Empoli si conferma tra i più attivi della Serie B, e i tifosi iniziano a intravedere segnali incoraggianti in vista della nuova annata. Le prossime settimane saranno decisive per completare la rosa e consegnare a Pagliuca una squadra pronta a lottare per la promozione.