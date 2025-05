Calciomercato estero, Chelsea: tutto fatto per Delap! Scambio di documenti e fissate le visite mediche

È in dirittura d’arrivo la trattativa tra Chelsea e Liam Delap, attaccante inglese, figlio d’arte e attualmente in forza all’Ipswich Town.

Secondo quanto riportato dal The Athletic, infatti, sono state fissate per lunedì 2 giugno le visite mediche del prossimo giocatore dei Blues, segno che ormai è tutto fatto tra le due parti.

Delap, classe 2003, era seguito da diverse big, in Inghilterra e non solo, tra le quali anche United e Juventus, ma è stato convinto dal progetto Chelsea, qualificatosi in Champions.

L’attaccante era legato all’Ipswich da una clausola rescissoria da 30 milioni di sterline, attivabile in caso di retrocessione del club, e con la discesa in Championship del club, si sono aperte le trattative per la sua partenza.

Delap è cresciuto nel vivaio del Manchester City, da sempre considerato molto promettente: forza fisica, aggressività e fiuto del gol le sue principali caratteristiche, ha mostrato grande crescita nel corso della passata stagione, la prima in Premier League.